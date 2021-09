Der er onsdag morgen sket et trafikuheld på Holbækmotorvejen.

Uheldet er sket lige efter afkørsel 16 Kirke Sonnerup.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter:

»Fire biler stødt sammen. Politi og ambulance er på stedet,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»Vis hensyn til redningsindsatsen.«

I et opfølgende tweet oplyser politiet, at der var tale om to biler:

»Tre personer er kommet lettere til skade,« lyder det.

Bilerne er nu fjernet fra kørebanen, og motorvejen er genåbnet.