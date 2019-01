Tidlig lørdag middag efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi en person efter et biluheld, der fandt sted i nordgående retning syd for Ustrup på Sønderjyske Motorvej.

'1 person er stukket af fra uheldet. Løb ud over mark og gennem vandløb, så hvis du ser en våd og forkommen person i nærheden, så ring 114.'

For kort tid siden oplyser politiet, at de har fanget den bortløbne mand.

Derudover har man spærret for motorvejen for trafik umiddelbart nord for afkørsel 69.

Der er ingen tidshoriston på, hvornår de er færdige på stedet.

B.T. følger sagen.