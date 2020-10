Et større uheld på Sønderjyske Motorvej får Vejdirektoratet til at advare trafikanter på Twitter om kødannelse og forsinkelser.

Uheldet er sket i sydgående retning mellem Motorvejskryds Skærup og 62 Kolding Ø, oplyser Vejdirektoratets Twitterprofil, Dansk Trafikinfo.

'Venstre spor er spærret, og det skaber kødannelse både op ad E45 Sønderjyske Motorvej og E20 Taulovmotorvejen frem mod Kolding. Der må forventes 30-40 minutters forsinkelse', skriver de.

Ved 15.15-tiden er køerne blevet så lange, at der nu skal forventes cirka en times forsinkelse, oplyser Vejdirektoratet.

Det er en havareret lastbil, der er årsagen til de lange forsinkelser.

B.T. forsøger at få fat i politiet for at få nærmere oplysinger om ulykken.

Artiklen opdateres...