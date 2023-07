Politiet blev lørdag morgen kaldt ud til et færdselsuheld på Frederikssundsmotorvejen.

Men da patruljevognene nåede frem, manglede der noget.

»Vi mangler føreren og formentlig også en passager. De er stukket er af,« siger vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi:

»Så dem leder vi efter. Primært for at se, om de er kommet til skade og ligger et eller andet sted. Sekundært for at se, om de har været påvirket af noget. Og det er nok det.«

Hændelsen betegnes ellers som et solouheld, hvor bilen simpelthen er kørt af vejen.

Anmeldelsen kom kl. 5.12.

Politi og brandvæsen har spærret af ved området, hvor Frederikssundsmotorvejen og Motorring 4 mødes.

Hvor alvorlig uheldet har været vides ikke.

»Det er svært at sige. De har i hvert fald været i en tilstand, hvor de har kunnet smutte derfra,« siger Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi.