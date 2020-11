Der er sket et uheld på Motorring 3, hvor tre biler er involveret i et harmonikasammenstød.

Uheldet er sket i nordgående retning mod Rødovre og der er en vognbane spærret i nordgående retning.

Ambulance og reddere er på stedet og Hovedstadens Beredskab melder, at der var en person i alle køretøjer, som er blevet overført til ambulancer, for at blive tilset om mulige skader.

Vejdirektoratet melder om, at alle de involverede biler er rykket i nødsporet og sporet er farbart. Der er dog stadig kø på strækningen, da den igangværende kø skal opløses.

#HBeredskab er fremme ved #uheld #motorring3 med redning og ambulancer, 3 køretøjer impliceret i uheld, patienter i alle køretøjer. Vi spærrer vognbane nordgående retning, nedsæt hastighed når du kan se de blå blink. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 10, 2020

Opdateres...