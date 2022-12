Lyt til artiklen

»Find alternative ruter.«

Et færdselsuheld har mandag morgen fundet sted på Vejlevej syd for krydset ved Pilkmosevej øst for Give.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der er til stede ved ulykken, på Twitter:

»Vejen er spærret i begge retninger, hvorfor vi opfordrer borgere til at finde alternative ruter,« lyder det.

Derudover er det småt med oplysninger om sagen:

»Vi har ikke yderligere kommentarer for nu, og vi melder ud, når der åbnes igen,« lyder det i tweetet.

B.T. følger sagen.