Onsdag aften er der sket et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen.

Nærmere bestemt i sydgående retning ved Ishøj-udfletningen.

Det oplyser DR P4 Trafik på Twitter.

Uheldet medvirkede til, at de to venstre spor kortvarigt var spærret for trafik.

Klokken 19.20 lød meldingen dog på, at der var ryddet op efter uheldet, og alle spor igen var farbare.

Bilister, der skal køre på strækningen, kan dog fortsat forvente kødannelse.

B.T. følger sagen.