Køen er allerede kilometer lang på den fynske motorvej E20 i østgående retning.

Og den vil formentlig fortsætte et stykke tid endnu, da motorvejen er spærret.

Uheldet er sket mellem afkørsel 53 Odense V og afkørsel 52 Odense SV.

Ifølge Trafikinfo.dk er redningsmandskab på stedet.

Vejdirektoratet opfordrer til, at man finder alternative ruter.

Et øjenvidne fortæller til B.T., at den lange kø strækker sig over flere kilometer.

Opdateres...