To biler har søndag aften været involveret i et uheld i København, og efterfølgende er to personer stukket af fra stedet.

Således modtog Københavns Politi klokken 20.18 en anmeldelse om, at en personbil havde påkørt en parkeret bil på Provstevej.

»Efterfølgende er der to personer, der undløber fra det køretøj, der påkørte den parkerede bil,« fortæller vagtchef Jesper Frandsen.

»Disse to har vi søgt efter i området, men det er endnu ikke lykkedes os at finde frem til dem,« tilføjer han så.

I forbindelse med uheldet er der sket skader på begge biler.

»Vi ved af gode grunde ikke, om de to personer er kommet til skade,« siger vagtchefen.

Sammen med beredskabet arbejder politiet fortsat på stedet. Uheldet har dog ikke betydning for de øvrige trafikanter i området, forsikrer vagtchefen.

Da nummerpladerne på de involverede biler er intakte, vil de nu indgå i efterforskningen.