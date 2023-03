Lyt til artiklen

Trafikanter, som skal via Hillerødmotorvejen mod København, kan forvente kø.

Ifølge DR P4 Trafik er der således kø det sidste stykke af Hillerødmotorvejen i retning mod København i krydset ved Pilesvinget.

Tidligere i eftermiddag var kun ét spor åbent, og derfor skete der kødannelse fra Mørkhøj, ligesom der var spærret mod og fra Pilesvinget, oplyser man.

Nu er der imidlertid ryddet op på stedet, og vejene er åbne, meddeler DR P4 Trafik.

Man kan dog fortsat forvente en forlænget rejsetid på omkring 10 minutter indtil myldretidstrafikken er overstået.

Over for B.T. oplyste Københavns Politi tidligere, at der ikke var tilskadekomne i det uheld, som havde skabt de trafikale problemer.