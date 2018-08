OPDATERING: Politiet meddeler nu, at vognbanerne er farbare igen. Uheldet er uden personskade og bilerne er flyttet til nødsporet.

Et uheld blokerede tidligere E45 i sydgående retning omkring Haderslev. Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Cirka 12:45 er der angiveligt fortsat fem kilometer kø, hvor trafikken står stille.

B.T. følger sagen..