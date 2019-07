Uffe er dybt afhængig af sin bil, men da han kom hjem mandag, var bilen væk. Nu udlover han et dusør på 50.000 kroner.

»Det er forfærdeligt.«

Ordene kommer fra Uffe Blessing Christensen, efter han mandag mellem klokke 11.00 og 12.35 havde indbrud i sit hjem i Agernæs på Fyn, hvor han blandt andet fik stjålet sin bil - en grå WV Touran.

»Jeg havde hentet min papdatter, og da vi kom hjem, kunne jeg se, at der havde været indbrud, og at min bil var væk. Jeg turde ikke selv at gå ind, så min papdatter gik ind i huset, og kunne se, at de havde taget bilnøglerne til bilen. De har også stjålet en computer og et guldarmbånd,« siger Uffe Blessing Christensen.

Og det er ikke hvilken som helst bil, som der er blevet stjålet.

Uffe Blessing Christensen er nemlig lungepatient og sidder i kørestol. Derfor har han også behov for den store bil, hvor der er plads til hans kørestol.

»Jeg kan ikke komme ind og ud af mindre biler, så jeg har brug for den,« siger Uffe Blessing Christensen om bilen, som han købte for godt og vel et halvt år siden.

Det har nu fået ham til at udlove en dusør på 50.000 kroner til den, der kan komme med oplysninger om gerningsmanden.

»Bilen kan jeg få erstattet, men jeg vil gerne have fat i den eller dem, der har gjort det,« siger han videre.

Samtidig har han fået sine venner til at kigge efter bilen, og efter at Fyens.dk tirsdag bragte Uffe Blessing Christensens budskab videre som de første, så er bilen ifølge Uffe Blessing Christensen blevet set i Odense.

»Det var den bil, og den havde den samme nummerplade,« slår han fast og tilføjer, at sagen er meldt til politiet, og at han desuden har givet dem oplysninger om, at bilen for nylig er set i Odense.

Bilen har registreringsnummer BY 70 679. Du kan kontakte politiet på 114, hvis du har set den.