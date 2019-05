Videooptagelser har været et afgørende bevis i sag, hvor fire mænd mandag er kendt skyldige i grov vold.

Et splittet nævningeting har ved Retten i Glostrup frifundet fire mænd for dødsvold. De er i stedet kendt skyldige i grov vold.

Det fremgår af en meddelelse fra retten.

Mens to nævninger og to dommere fandt det bevist, at de fire tiltalte skulle kendes skyldige i vold med døden til følge, mente fire nævninger og én dommer det modsatte.

Dermed var der ikke stemmer nok til at kende de fire mænd skyldige i dødsvold i sagen fra marts sidste år, hvor en 33-årig mand blev dræbt.

Til gengæld er både dommere og nævninger enige om, at en femte mand er personen, der stak den 33-årige i hovedet med en spids genstand - muligvis en skruetrækker.

Stikket kostede manden, der var britisk statsborger, livet.

Overfaldet fandt sted ved et autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre 5. marts 2018. Det er i et industriområde, hvor der ligger flere autoværksteder.

Her mødte de fire tiltalte og den femte mistænkte op og gik til angreb på flere personer. Tre af de overfaldne fik adskillige spark, blev trampet på og slået med blandt andet en trælægte.

Det fjerde offer var den dræbte.

Opgøret bunder formentlig i en strid mellem to af de tiltalte, der havde et autoværksted, og ejeren af naboværkstedet, som er blandt de overfaldne.

I sagen har videooptagelser fra stedet været et afgørende bevis, da en af de tiltalte har nægtet overhovedet at have været til stede.

Tre af de andre tiltalte har erkendt, at de har udøvet vold i et vist omfang.

Den femte mand, der er omtalt i kendelsen, er fortsat på fri fod. Han opholder sig i Tyrkiet, men de tyrkiske myndigheder afviser at udlevere ham til Danmark.

Dommen forventes at falde onsdag.

/ritzau/