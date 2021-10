Udviste medlemmer af Levakovic-familien har slået sig ned i Sverige, hvor de fortsætter med at begå kriminalitet. Det viser svenske retsdokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

»I alle familier er der et sort får, men i vores familie er vi alle sammen sorte får.«

Sådan sagde Jura Levakovic, da han i 2014 medvirkede i TV 2s dokumentarserie 'Sigøjnerbossen og hans berygtede familie'.

Citatet er meget rammende, for den i dag 34-årige Jura Levakovic er født ind i den berygtede Levakovic/Petrovic-klan, der regnes for en af Danmarks mest kriminelle familier.

Levakovic-familiens medlemmer har lange synderegistre, og derfor presser politikerne på for at få domstolene til at udvise dem.

I sidste måned blev Jimmy og Dollar Levakovic dømt til udvisning i ni år for en række grove tricktyverier begået mod ældre.

Dermed er i alt seks medlemmer af Levakovic-familien blevet udvist fra Danmark, hvoraf de fire allerede er effektueret.

Nedenfor kan du swipe for at få et overblik over, hvem der er udvist, og hvem der stadig er i landet.

På papiret er Jura, Django og Stefano Levakovic samt Alpacino Petrovic udvist til Kroatien, men i praksis har de danske udvisningsdomme blot flyttet Levakovic-familien nogle få sømil over på den anden side af Øresund.

B.T. har fået aktindsigt i retsdokumenter, der viser, at de fire Levakovic-tyve alle har slået sig ned i Skåne, hvor de fortsætter med at begå kriminalitet. Alle fire er for nylig blevet dømt i Sverige og har under retssagerne fået bistand fra danske tolke.

Jura Levakovic er en af de mest kriminelle medlemmer af Levakovic-klanen. I Danmark er han dømt for blandt andet gaderøverier, bankrøverier og vold, og det er på den baggrund, han er blevet udvist, men udvisningen har ikke stoppet hans kriminelle løbebane.

Dombøger fra Helsingborg Tingrätt viser, at Jura og Alpacino i 2020 slog deres folder som butikstyve i småbyerne Bjuv og Billesholm nogle få kilometer øst for Helsingborg.

I Billesholm stjal fætrene en indkøbskurv fyldt med 350 plader Marabou-chokolade og 16 ruller toiletpapir. I Bjuv stjal de kylling, skinke og flæsk fra et supermarked. Både chokolade og kød solgte de langt under indkøbspris på det sorte marked.

Tyverierne blev fanget af butikkernes overvågningskamera, og fætrene blev genkendt ud fra deres synlige tatoveringer samt de køretøjer, de anvendte til at forlade butikkerne – i øvrigt uden at have kørekort.

I Malmø Tingsrätt blev Jura Levakovic i 2020 dømt i en langt mere alvorlig sag. Den handlede om grov afpresning, groft tyveri og bedrageri mod to personer.

Jura Levakovic og Alpacino Levakovic fanget af et overvågningskamera i en butik i den svenske by Billesholm. Fætrene fylder en indkøbsvogn med 350 plader chokolade. Mens Jura distraherer ekspedienten, kører Alpacino vognen ud af butikken. Foto: Polisregion Syd Vis mere Jura Levakovic og Alpacino Levakovic fanget af et overvågningskamera i en butik i den svenske by Billesholm. Fætrene fylder en indkøbsvogn med 350 plader chokolade. Mens Jura distraherer ekspedienten, kører Alpacino vognen ud af butikken. Foto: Polisregion Syd

Sammen med en anden gerningsmand truede han i maj 2019 en ældre dame til at købe guld til en værdi af over 74.000 svenske kroner.

Guldet skulle hun overdrage til Jura og hans medgerningsmand. Af dombogen fremgår det, at Jura truede med, at det ville 'gå hende ilde', hvis ikke hun gjorde, som hun fik besked på. Og han førte – ifølge offeret – en finger hen over halsen for at understrege sin pointe.

Et par måneder senere – 5. august – stjal Jura Levakovic en kuvert med 45.000 kroner fra samme kvinde, og dagen efter hævede han yderligere 35.000 kroner fra kvindens konto. To dage senere stjal han 2.000 kroner fra et andet offer.

Jura blev idømt ni måneders fængsel og skulle desuden betale erstatning til ofrene.

Django Levakovci og hans bror Stefano blev i 2013 udvist for bestandig af Danmark efter et groft hjemmerøveri, men Django er flere gange vendt tilbage. Nu bor de i Skåne, og i januar 2021 blev Django dømt ved Helsingborg Tingsrätt for tyveri af en iPhone fra en elektronikbutik. Tyveriet begik han sammen med sin nevø Alpacino.

Den 12. august i år fik Django igen en dom i det svenske. Denne gang i Lund Tingsrätt, hvor han blev fundet skyldig i et forsøg på indbrud begået i byen Höör sammen med Stefano Levakovic.

Offeret boede alene og mødte pludselig Stefano Levakovic i sit køkken på vej til at begå indbrud. Under retssagen kom det frem, at Stefano efter at være blevet udvist af Danmark har bosat sig i Tyskland. Der har han afsonet en dom på to et halvt år for tyveri.

Tingsrätten i Lund fandt det overvejende sandsynligt, at Stefano i fremtiden vil begå lignende kriminalitet, og derfor blev han foruden en dom på seks måneders fængsel også dømt til udvisning af Sverige, gældende i fem år. Django slap med en betinget dom.

Der tages forbehold for, at enkelte af de omtalte domme kan være anket til frifindelse.