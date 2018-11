Lederen af den ulovlige bandegruppering Loyal to Familia, 32-årige Shuaib Khan, har et synderegister, hvis omfang leder tankerne hen på den berømte og 140 centimeter lange - verdens længste - smørrebrødsseddel hos restauratør Ida Davidsen i København.

Men i modsætning til når man er blevet bespist hos Ida Davidsen, er følelsen sjældent velbehag for dem, der har været i nærkontakt med gangsteren Shuaib Khan, som tirsdag i Højesteret blev idømt ubetinget udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Ikke færre end 13 gange har han i sit forholdsvis korte liv fået dom og en retsinstans ord for, at han er kriminel.

Hans synderegister spænder fra dødelig vold over blandt andet gentagne tilfælde af anden farlig og grov vold, en lang række tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse, trusler, spritkørsel, kørsel uden kørekort, tyveri, hashbesiddelse og hærværk.

Den 32-årige søn af den tidligere lokalpolitiker og medlem af Københavns Borgerrepræsentation Wallait Khan har siden sin folkeskoletid aldrig haft et ærligt arbejde.

I næsten en tredjedel af sit liv - 10 år - har han siddet bag tremmer.

Dansk-pakistanske Shuaib Khan var knap fyldt 17, før han fik sin officielle debut med at komme i karambolage med retssystemet. Det skete, da han to gange inden for få måneder blev idømt såkaldt udeblivelsesdomme for dels at være i besiddelse af en ulovlig kniv på et offentligt sted; dels for at have begået hærværk ved at vælte og smadre et bordfodboldspil.

De to episoder virker ret harmløse i forhold til, hvad LTF-lederen siden har bedrevet af kriminalitet, som han altså er dømt skyldig i ikke færre end 13 gange ved forskellige retsinstanser siden 2003.

I 2008 blev han ved Retten i Aalborg idømt otte års fængsel for dødsvold, efter han under et besøg i festgaden Jomfru Ane Gade i den nordjyske by forvoldte døden for den 21-årige William Lennon Davis, som blev overfaldet og påført 14 knivstik og slået med knytnæver, sparket, slået med stole og stukket med knuste flasker, mens han blev fastholdt.

Ud over Shuaib Khan blev også fire andre dømt i samme sag. Ingen af dem for drab.

I de lange perioder LTF-lederen har siddet fængslet, har han også bag murene flere gange forbrudt sig mod loven.

Blandt andet i form af personfarlige overfald på medfanger, ulovlig besiddelse af knive og gentagne tilfælde af ulovlig besiddelse af mobiltelefoner.

Shuaib Khans forældre blev så sent som i september i år i Københavns Byret dømt til at blive smidt ud af deres lejlighed på Nørrebro i København på grund af sønnens kriminelle og truende adfærd. En afgørelse, parret siden har anket.

Den direkte anledning til forældrenes udsmidning af lejemålet var den samme, som Højesteret nu har anvendt til endegyldigt at smide Shuaib Khan helt ud af Danmark med - nemlig at den 32-årige LTF-leder i juli i fjor i forbindelse med politifolks visitation af en gruppe bandemedlemmer på Blågårds Plads på Nørrebro truede en af betjentene med ordene:

»Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter. Men vi kan også huske dig. Pas på din ryg.«

Ud over ubetinget udvisning til Shuaib Khan blev han i Højesteret idømt tre måneders fængsel samt en bøde på 12.200 kroner.