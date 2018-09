Jura Levakovic blev i går anholdt i København, selvom han er udvist fra Danmark for bestandigt.

Udvisningsdomme er tilsyneladende ikke nok til holde medlemmer af den berygtede Levakovic-klan ude af Danmark.

Onsdag blev 32-årige Jura Levakovic fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at opholde sig ulovligt i Danmark.

Ifølge sigtelsen rejste han 11. september 2018 kl. 15:50 ind i Danmark, hvor han opholdt sig i en lejlighed på Østerbro.

Jura Levakovic er en af de mest kriminelle medlemmer af den berygtede Levakovic-klan.

Bag sig har han en lang række domme for blandt andet personfarlige overfald, røverier og tyverier.

I december 2012 blev han ved København Byret idømt fem års fængsel og udvisning for bestandig for et voldsomt hjemmerøveri og et bankrøveri. På det tidspunkt havde han allerede to betingede udvisningsdomme til Kroatien.

Under sin afsoning i Nyborg Statsfængsel angreb han en medfange bagfra på et værksted og slog ham tre gange i hovedet med et stykke værktøj.

26. august 2013 blev han i Østre Landsret meddelt indrejseforbud for bestandigt. Han blev udsendt 2. december 2017.

Men Jura Levakovic har tilsyneladende ikke tænkt sig at rette sig efter indrejseforbuddet.

I grundlovsforhøret forklarede han, at han er indrejst i Danmark for at besøge sin familie.

Retten gav ham en dom på 60 dages fængsel for overtrædelse af indrejseforbuddet, ligesom han igen bliver udvist af Danmark med et indrejseforbud gældende i seks år.

Det er ikke første gang, Jura Levakovic vender tilbage. I februar fik han en straksdom på 20 dages fængsel, efter at være blevet anholdt, da Politiet fandt ham i en campingvogn på Amager.

Andre udviste medlemmer af Levakovic-klanen er også vendt tilbage trods indrejseforbud.

I juli fik 44-årige Django David Levakovic en dom for at opholde sig i Istedgade, selvom han er dømt til udvisning. Samme Levakovic blev også i marts anholdt i Danmark, hvor han stjal tøj på Strøget.