En 45-årig kroat har overtrådt sit indrejseforbud for tredje gang. Hans forklaring er den samme for tidligere.

En udvist kroatisk mand fra en meget omtalt familie er på ny dukket op i Danmark, selv om han har forbud mod indrejse.

Ved Halmtorvet i København traf politifolk den 45-årige mand. I et retsmøde Dommervagten i København tirsdag har han erkendt at have overtrådt forbuddet.

Det vides ikke, hvor længe han har opholdt sig i Danmark.

I 2015 blev Django David Levakovic af Højesteret udvist for bestandigt.

Det er tredje gang, at han har overtrådt sit indrejseforbud. Forklaringen var den samme som de to forrige gange - nemlig at han skulle besøge sin syge mor.

Manden er blandt andet dømt for et hjemmerøveri i Kastrup.

I 2018 mødte en flok politifolk manden ved Istedgade.

Også i 2017 år rejste han til København. Her blev han opdaget i en tøjbutik, hvor de ansatte mente, at han ville stjæle.

Tirsdag blev han varetægtsfængslet i 13 dage, oplyser Københavns Dommervagt.

/ritzau/