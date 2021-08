En 31-årig afghaner, der er dømt til udvisning for brandstiftelse, stod anført på Udenrigsministeriets liste over personer, der skulle evakueres fra Afghanistan. Det kom fredag frem under et fristforlængelsemøde i Københavns Byret fredag.

Afghaneren blev anholdt 24. august klokken 03.48, da han ankom med et evakueringsfly fra Islamabad.

Han er sigtet for at overtræde sit indrejseforbud, men han nægter sig skyldig og siger, at han bad myndighederne om at blive evakueret, fordi han stod i en livstruende situation.

Manden blev i 2016 idømt seks måneders fængsel for brandstiftelse. Han blev sendt ud af Danmark til Afghanistan i 2017 med et indrejseforbud gældende til 2023.

Den 31-årige er ankommet til Danmark sammen med sin kone og børn og har i retten forklaret, at han har arbejdet for de danske myndigheder i Afghanistan.

Under fredagens fristforlængelsesmøde bestred anklageren ikke, at afghaneren har arbejdet for Danmark i en periode, som går forud for dommen for brandstiftelse.

Anklageren fremlagde i retten nogle udtræk fra den anholdtes kommunikation med de danske myndigheder, der viste, at han i august har kontaktet både Udenrigsministeriet og Forvarsministeriet for at få åbnet sin sag om asyl i Danmark på grund af Talibans overtagelse af Afghanistan.

Manden havde daglig kontakt med myndighederne, der sendte ham dokumentation for, at han har arbejdet for Danmark. Afghaneren blev tilsyneladende anført på Udenrigsministeriets evakueringsliste over folk, der skal flyves ud af Danmark.

I nat anholdt vi en person, der ankom med evakueringsfly fra Afghanistan via Pakistan. Han er sigtet for at have overtrådt et meddelt indrejseforbud i DK og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 24, 2021

I retten sagde han, at han slet ikke tænkte på sit indrejseforbud til Danmark, fordi der var tale om en stresset og farlig situation i Kabul.

Afghanerens danske forsvarer, Irene Zehngraff, har rettet henvendelse til Udenrigsministeriet med en forespørgsel om, hvorvidt hendes klient ville være anført på evakueringslisten, hvis de havde kendt til, at manden havde et indrejseforbud. Hun har endnu ikke fået svar, oplyste hun i retten.

B.T. har bedt Udenrigsministeriet bekræfte, at den udvisningsdømte afghaner var på evakueringslisten, men de har endnu ikke reageret på henvendelsen. B.T. har også bedt om en kommentar til sagen fra afghanerens forsvarer, men hun ønsker ikke at tale med pressen.

Afghaneren blev i første gang varetægtfængslet i 3 x 24 timer. Fredag blev han yderligere varetægtsfængslet i 13 dage. Under retsmødet kom det frem, at han nu har søgt asyl i Danmark.