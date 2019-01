En 23-årig afrikansk mand er tirsdag blevet kendt skyldig i ulovlig frihedsberøvelse.

Det koster ham en fængselsdom på fire måneder og en udvisning.

Det oplyser Vestegnens Anklagere på Twitter.

Manden er dømt for at have holdt tre kommunalt ansatte fanget i sin lejlighed mod deres vilje i en halv time.

Frihedsberøvelsen blev behandlet tirsdag ved Retten i Glostrup, hvor manden blev kendt skyldig.

Det fremgår ikke af opslaget på Twitter, hvorfor manden holdt de kommunale medarbejdere fanget.

Frihedsberøvelsen fandt sted i mandens lejlighed i Herlev, der er en forstad til København.

Det er uvist hvilket afrikansk land, manden stammer fra.