Det 30-årige medlem af Levakovic-familien, Jura Levakovic, er fredag blevet idømt en straksdom på 20 dages fængsel i Københavns Dommervagt.

For to måneder siden blev han udvist fra Danmark og sendt på et fly til Kroatien, hvor hans familie har rødder, men torsdag den 1. februar anholdt Københavns Politi igen den storkriminelle Jura Levakovic på dansk jord, hvor betjentene fandt ham i en campingvogn i Kastrup.

Jura Levakovic er fredag blevet idømt 20 dages fængsel og udvisning i 6 år for at have brudt det indrejseforbud, som Landsretten stadfæstede med en udvisning for bestandigt den 23. august 2013.

I dommervagten har Jura Levakovic udtalt, at han har været i Danmark for at besøge sine forældre og familie, selvom han blev udsendt den 2. december 2017.

Han har i øjeblikket en sag kørende i Menneskerettighedskommissionen, om hvorvidt han kan få lov til at være i Danmark. Får han ikke medhold, bliver det ikke sidste gang, at Jura Levakovic vender tilbage til Danmark. I dommervagten fortalte han, at han uanset alligevel agter at komme tilbage for at besøge sin familie de næste 50 år.

Blev kriminel som otte-årig

Jura Levakovic er en af familieklanens mest berygtede medlemmer og har med over 200 kriminelle forhold fulgt den kriminelle løbebane, som han allerede begyndte i en alder af otte.

Som 12-årig blev han første gang efterlyst for et groft gaderøveri, og året efter deltog han sammen med sin fætter i en gruppevoldtægt af en lettere retarderet kvinde på Gammel Torv i København.

Han blev desuden et kendt ansigt i forbindelse med TV 2-dokumentaren ‘Sigøjnerbossen og hans berygtede familie’, som omhandlede hans onkel Gimi Levakovic.