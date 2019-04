(ARKIV) Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, og hans kæreste Josue Medina Vasquez. En slovakisk mand tiltales for at have overfaldet justitsministerens forlovede under bytur i København. Det skriver Ritzau, onsdag den 30. maj 2018.. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup