En 20-årig lettere mentalt retarderet mand er blevet dømt for at have voldtaget sin sovende veninde.

En ung mand fra Horsens skal på ubestemt tid have sin dagligdag på en institution med andre udviklingshæmmede, der har begået farlig kriminalitet.

Den 20-årige er ved Retten i Kolding blevet idømt forvaring for at have voldtaget sin 19-årige veninde, mens hun sov. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Den dømte er lettere mentalt retarderet.

I løbet af retssagen er det kommet frem, at manden kan ikke klokken. Han kan heller ikke finde ud af at børste tænder, medmindre nogen guider ham til det. Han glemmer at spise, hvis han ikke får besked på det, og han kan ikke aflæse andre menneskers kropssprog.

Generelt har han aldrig fungeret på niveau med sine jævnaldrende.

I retten havde han også svært ved at forstå og svare på spørgsmålene, skriver Vejle Amts Folkeblad. Derfor mente hans forsvarer, Lars Dahl Nielsen, at hans klient enten skulle frifindes eller idømmes anbringelse i højst fem år.

Men retten valgte i stedet at følge anklager Susan Nielsens påstand om forvaring på ubestemt tid.

Voldtægten fandt sted den 24. januar. Den 20-årige mand og 19-årige kvinde havde lagt sig i kvindens seng på et bosted for unge med særlige behov for at se film.

De to har tidligere været kærester og haft et seksuelt forhold, men var blot venner på det pågældende tidspunkt.

Hvad der præcis skete, kunne den 20-årige ikke huske i retten. Tidligere har han dog ifølge Vejle Amts Folkeblad i en afhøring erkendt, at han på et tidspunkt trak bukserne af sin sovende veninde og stak sin penis ind i hende.

Ifølge kvinden var hun vågnet senere og havde smerter i underlivet. Hendes bukser sad også anderledes.

Både Retslægerådet, Samrådet for Udviklingshæmmede Lovovertrædere og en mentalundersøgelse af den 20-årige vurderede, at den 20-årige burde anbringes for en institution for personer med vidtgående psykiske handicap på ubestemt tid.

- Det har ikke noget med straf at gøre, men der er et udtalt behandlingsbehov, indtil man er sikker på, at personen ikke går ud og laver det samme igen, forklarede anklager Susan Nielsen ifølge Vejle Amts Folkeblad.

Den 20-årige skal desuden betale 20.000 kroner i erstatning til den 19-årige kvinde.

Forsvareren ønskede på sin klients vegne ikke i første omgang at modtage dommen. Han udbad sig i stedet betænkningstid i forhold til en mulig anke.

