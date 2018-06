Med anholdelsen af en 23-årig, udviklingshæmmet mand regner Københavns Politi med at have fundet gerningsmanden, der mandag aften stod bag en række påsatte brande på Nørrebro i København.

Brandene blev påsat i tidsrummet fra kl. 18.30 til 20.10 fem steder på Borgmestervangen, hvor der er ved at blive bygget et nyt højhus på 100 meters højde. Ildspåsættelserne skete dels i to containere og dels ved selve bygningen. Skaderne på løsøre og bygninger skønnes at beløbe sig til mindst en million kr.

Den anholdte, der har Down syndrom, nægter sig skyldig. Da han tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København med krav om varetægtsfængsling, forsøgte han i begyndelsen selv at udtale sig, men det viste han sig ikke at være i stand til. I stedet brød hans forsvarer - advokat Michael Steffensen - ind og udtalte på sin klients vegne, at han ikke ville udtale sig.

I stedet dokumenterede anklageren i retten, at politiet var sendt til brandene, hvor man konstaterede i alt fem arnesteder ved containerne og langs facaden på bygningen. Her var der der flammer fra stueetagen og op til 1. sal.

#HBeredskab mødt med større styrke ifm. Brand i bygning under opførsel på #Borgmestervangen. Opdt. følger..., pic.twitter.com/ansAhyxha3 — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 4. juni 2018

Den 23-årige blev anholdt tæt på gerningsstedet, hvor han var genkendt efter videoovervågninger, hvor han ses ved de to containere og og bygningen. På videooptagelserne ses han ifølge anklageren gå ind i bygningen, hvorefter han efter et stykke tid kommer ud igen, og umiddelbart efter kan man se, at der er ild i bygningen. Det samme gælder i forhold til de på containere, der blev stukket i brand.

Desuden oplyste anklageren, at da politifolk efter anholdelsen på et tidspunkt rettede henvendelse til ham i detentionen, udtalte han: "Jeg brænder også dette sted ned.«

Dommeren besluttede i første omgang, at den 23-årige skulle varetægtsfængslet i surrogat på et egnet hjem eller en institution, når der plads haves.