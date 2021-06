Den voldsomme brand, der torsdag aften hærgede Faaborg Værft, er nu slukket.

Det oplyser Fyns Politi og Rigspolitiet i en afvarsling.

Beredskabet rykkede ud klokken 20.45, og der kommer tyk røg fra værftet, skrev Fyens Stiftstidende torsdag aften.

Røgen fra branden var så kraftig og farlig, at myndighederne rådede beboerne i området til at holde sig væk fra stedet og gå indenfor og lukke vinduer og døre.

»Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Personer i det berørte område skal gå inden døre, lukke for vinduer og slukke for ventilation. Politiet opfordrer til at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man følger sig utilpas efter at have indåndet røgen, skal man kontakte læge, 1813 eller i alvorlig tilfælde ringe 112,« skrev Fyns Politi en beredskabsmeddelelse.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Ved midnatstid oplyste politiet, at branden var under kontrol, men at der stadig var sundhedsskadelig røg. Derfor gjaldt varslingen stadig.

Fredag morgen er branden slukket, og varslingen er derfor også afblæst, lyder det.

Ifølge Fyens Stiftstidende var der torsdag aften genlyd af sirener i hele Faaborg, og der var også blå blink overalt.

Områderedaktør på Fyens Stiftstidende, Torsten Cilleborg, stod helt nede ved værftet, og han fortalte til avisen, at der var tale om en altødelæggende brand.

»Værftet er totalt overtændt – der er flammer overalt,« sagde han.

B.T. talte torsdag aften med Faaborg Kommunes borgmester Hans Stavnsager, der også var til stede ved værftet.

Han kunne beretter om store flammer og kraftig røgudvikling.

»Os, der står hernede ved havnen, er lige blevet vist væk af politiet, da der eventuelt kan være tale om giftig røg,« fortalte han.

Han var til møde på rådhuset, da han fik et tip om, at dele af værftet stod i flammer. Derfor besluttede han sig for at gå ned på havnen for at se nærmere på sagen.

Og det han så, var voldsomt.

»Faaborg Værft er opbygget på en måde, så der er forskellige fag. Og det er de tre første fag, der står i flammer. Lige nu forsøger man så at forhindre, at branden spreder sig,« siger borgmesteren.

»Der er store flammer, og det ser ud til at være en voldsom brand,« sagde borgmesteren.