Østjyllands Politi fik torsdag tre anmeldelser om tricktyverier begået i tre forskellige dagligvarebutikker i politikredsen.

Det er muligvis den samme mand, der er på spil – og han udser sig hver gang ældre kvinder som sine ofre.



Omkring klokken 12.00 blev en 76-årig kvinde kontaktet af en fremmed mand i Lidl i Odder.

Manden holdt hende hen med snak, og da hun lidt senere skulle op til kassen, opdagede hun, at hendes pung var væk. Det samme var manden.



Tre timer senere, cirka klokken 15.00 var en 93-årig kvinde ude at handle i Netto på Korshøjen i Risskov, og her gik en mand og en kvinde tæt på hende, da hun stod ved kassen, og da hun gik ud til sin bil.

Da den 93-årige kom hjem, opdagede hun, at hendes pung var væk.



Omkring klokken 15.15 mistede en 79-årig kvinde sin pung, da hun var ude at handle i Rema1000 i Smedegade i Risskov.

En ung mand hjalp kvinden med at tage en indkøbskurv og begyndte at spørge hende om nogle bestemte varer. Da den 79-årige skulle betale ved kassen, opdagede hun, at hun manglede sin pung.



Østjyllands Politi efterforsker nu sagerne nærmere og undersøger blandt andet, om der er en sammenhæng mellem sagerne.