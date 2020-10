»Det skal bare stoppes. Nu kan jeg ikke se ud af øjet, men jeg kunne jo have været færdig som gårdsanger.«

38-årige Henrik Kring fra Vejle er stadig rystet.

Lørdag formiddag var han sammen med godt en snes andre mountainbikere fra en lokal fitnessklub ude på et træningstur i skovene omkring Vejle.

Pludselig kørte han med høj hastighed ind i en hvid nylonsnor, der var udspændt mellem to træer i hovedhøjde. Snoren ramte ham lige ved højre øje.

»Uanset om der er nogen, der har gjort det bevidst eller ubevidst, så skal det bare stoppes, for det kan koste folk livet,« siger Henrik Kring efter at være kørt ind i den udspændte nylonsnor på sin mountainbike. Foto: Privat Vis mere »Uanset om der er nogen, der har gjort det bevidst eller ubevidst, så skal det bare stoppes, for det kan koste folk livet,« siger Henrik Kring efter at være kørt ind i den udspændte nylonsnor på sin mountainbike. Foto: Privat

»Vi havde kørt en god times tid, da vi skulle ned ad en nedkørsel. Jeg lå som en af de sidste, og alle de andre var heldigvis kørt højre om et træ, da stien delte sig. Jeg valgte desværre at køre venstre om træet, og på et splitsekund når jeg at registrere, at der kommer et eller andet mod mit hoved.«

»Vi kørte vel med omkring 30 kilometer i timen, og jeg tænkte umiddelbart, at det lignede noget edderkoppespind. Jeg kørte uden briller og når lige at lukke øjet, men så siger det bare småkage, da jeg rammer nylonsnoren og bliver kastet af cyklen.«

»I faldet slår jeg skulderen utrolig meget, og i første omgang tror jeg, at den er slået af led. Den gør stadig ondt, og lige om lidt skal jeg til fysioterapeut,« fortæller han til B.T. søndag formiddag.

»Snoren rammer mig ved øjet, og jeg kommer en tur på skadestuen. Heldigvis er der ikke sket noget inde i selve øjet, men i dag øjet helt lukket i, og jeg kan ikke se noget med det, ligesom jeg har en voldsom hovedpine.«

I dag kan Henrik Kring ikke kigge ud af sit højre øje, og han har kraftig hovedpige og skal en tur til fysioterapeuten med sin ømme skulder. Foto: Privat Vis mere I dag kan Henrik Kring ikke kigge ud af sit højre øje, og han har kraftig hovedpige og skal en tur til fysioterapeuten med sin ømme skulder. Foto: Privat

Henrik Kring er bange for, at han kan blive nødt til at sygemelde sig mandag i det anlægsfirma, hvor han arbejder.

»Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis snoren havde ramt mig på halsen. Så kunne jeg være færdig som gårdsanger.«

»Uanset om der er nogen, der har gjort det bevidst eller ubevidst, så skal det bare stoppes, for det kan koste folk livet. Og jeg tror trods alt ikke, at der er nogen, der er intereseret i at have liv på samvittigheden,« tilføjer Henrik Kring.

Nylonsnoren blev bagefter overdraget til Sydøstjyllands Politi, der også har lavet en rekonstruktion af forløbet. Politiet er overbevist om, at snoren er hængt op for at ramme cykelryttere, selv om det kan være til fare for deres liv eller førlighed.