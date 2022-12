Lyt til artiklen

Det er dumt at reklamere med at gøre noget ulovligt på åbne, sociale medier.

Man kan nemlig risikere, at politiet følger med i, hvad man laver af ulovligheder.

Det kan en 17-årig dreng fra Skjern i hvert fald skrive under på.

Han forsøgte nemlig at sælge kanonslag på sociale medier.

Det resulterede i, at politiet lagde vejen forbi hans bopæl, hvor de beslaglagde intet mindre end 400 kanonslag.

Sådan skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Nu står den 17-årige dreng tilbage uden de ulovlige kanonslag, og kan samtidig se frem til en klækkelig bøde.