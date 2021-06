Det var det rene vanvid, der mødte Andreas Dam og kæresten, da de søndag aften var ude at køre.

Andreas Dam endte med at måtte køre i nødsporet, da hans kæreste begyndte at ryste og hyperventilere – efter noget tid opdagede han, at han også selv var begyndt at ryste.

En bilist havde igennem længere tid kørt hasarderet bag parret.

»Jeg havde godt set ham i bakspejlet, hvor han lå og kørte slalom,« fortæller Andreas Dam til B.T.

Den anden bilist valgte konsekvent at ligge i venstre spor, hvor han skiftevis kørte op på siden af Andreas Dams bil, hvorefter han bremsede og faldt nogle hundrede meter bagud.

»Han sidder med snotten nede og sin telefon halvt oppe og laver det nummer flere gange,« siger Andreas Dam.

Optrinet er filmet ved hjælp af et dashcam, der filmer fra instrumentbrættet under hele kørslen. På den måde kan man, hvis man er involveret i et uheld, bruge videoen i en eventuel forsikringssag.

Du kan se den farlige situation, som skete ved Skanderborg, i toppen af artiklen.

Lige indtil Andreas Dam vælger at trække ud i overhalingsbanen.

Her vælger den bagvedkørende chauffør i en VW Passat at træde på sømmet og blinke med lygterne for at signalere, at han skal forbi.

Andreas Dam gennemfører overhalingen, men kan ikke dy sig for at tage sin finger op til tindingen, da han bliver overhalet af Passaten. Det er for at signalere, at han kører helt sindssygt.

»Det, er jeg udmærket klar over, er en fejl fra min side, men jeg kan bare mærke, at jeg bliver rigtig vred både på mine egne og på min kærestes vegne, der bliver meget forskrækket.«

Det får bilisten til at trække ind foran og hamre bremserne, sådan at Andreas Dam er nødt til selv at bremse og undvige for ikke at ende i en ulykke.

Fænomenet bliver kaldt et brake-check og er en aggressiv manøvre, man kan lave for at irritere en anden bilist.

»Det er jo en livsfarlig situation,« siger Andres Dam.

De to bilister drejer af på samme tid og holder for rødt. Her vælger chaufføren i Passaten at rulle sit vindue ned og lave truende fagter.

»Jeg får kigget over på min kæreste, der sidder og ikke kan trække vejret og ryster. Jeg sørger for at køre bag ham og så dreje ind i nødsporet, hvor jeg hjælper hende.«

»Her opdager jeg, at jeg egentlig også ryster, men i situationen blev jeg nok mere vred, end jeg blev bange,« siger Andreas Dam, der fortæller, at han da har betænkninger ved den anden chauffør.

»Jeg er da bange for, hvad der vil ske, hvis jeg møder ham på den strækning igen,« siger han.

Chistian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, kender udmærket til fænomenet brake-check, men fortæller også, at det ikke hører under den juridiske betegnelse for vanvidskørsel.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særligt grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

»Der er mange, der spørger, hvorfor slalomkørsel og andre ting ikke hører med under vanvidskørsel, men det er jo en politisk beslutning.«

»Når det så er sagt, så har jeg endnu ikke oplevet, at man rammer plet første gang med en lovpakke, så man vil nok se nærmere på eventuelle tilføjelser i fremtiden,« siger Berthelsen til B.T.

Lovpakken trådte i kraft 31. marts. Siden da har politiet beslaglagt 166 biler, der i skrivende stund holder på et aflåst område, hvor de afventer dom i sagerne.

Det kommer til fremgå af domsafsigelsen, om bilen skal sælges på politiauktion, og der er endnu ikke afsagt dom i nogen af sagerne.

Ud af de 166 beslaglagte biler er 68 af dem blev kørt af en anden ejer på gerningstidspunktet. Det tæller også leasing, firmabiler og så videre.

»Jeg vidste godt, at der var en hel del sager, der ville falde ind under lovgivningen. Men det er, som om de ikke helt forstår, at vi rent faktisk tager bilen nu. Jeg er både overrasket og ikke overrasket, hvis man kan sige det sådan,« fortæller Christian Berthelsen.

Der er blevet beslaglagt en enkelt lastbil i forbindelse med vanvidsbilisme – det skyldtes chaufførens promille.