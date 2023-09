Det gik voldsomt for sig, da to personer fredag aften slog vejen forbi et hjem i Hårlev på Stevns.

I hvert fald er begge nu sigtet for at have udsat hjemmets beboer for et meget voldsomt hjemmerøveri, skriver TV 2 Øst, der har talt med vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Boye Rasmussen

Anmeldelsen om hjemmerøveriet tikkede ind hos politiet klokken 22.23 fredag, og der gik ikke længe, før to mistænkte var blevet anholdt.

De vil i løbet af lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med henblik på varetægtsfængsling.

Hvad, de konkret er sigtet for, er uvist. Til TV 2 Øst fortæller vagtchefen, at offeret blev udsat for grov vold, hvorefter de to røvere 'tog nogle effekter fra vedkommende'.

»Vi arbejder stadig med sagen, og derfor kan vi ikke sige så meget omkring omstændighederne ved røveriet,« siger Boye Rasmussen.

Han fastslår i øvrigt, at offeret ikke har været i livsfare.

