Løsning sikrer, at brandbiler og ambulancer ikke får bøder for at køre for stærkt forbi såkaldte stærekasser.

Det er slut med bøder til ambulancer eller brandbiler, hvis de kører for hurtigt forbi en af Vejdirektoratets automatiske fartkontroller - også kendt som stærekasser.

Rigspolitiet har fundet en løsning, der sikrer, at udrykningskøretøjer sorteres fra i sagsbehandlingen. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Mere konkret vil en sag blive frasorteret, hvis det visuelt kan konstateres ud fra det optagne billede, at der er tale om et udrykningskøretøj.

I disse tilfælde, som ifølge Rigspolitiet vil omfatte langt de fleste sager, vil der ikke blive udstedt et bødeforelæg.

- Det er en pragmatisk og praktisk løsning, som løser de uhensigtsmæssigheder, der har været, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

- Det er ikke noget, der koster tid eller penge for politiet, og vi vil opdage langt de fleste sager på denne måde.

Med løsningen er der en risiko for, at uberettigede hastighedsovertrædelser begået af beredskabsaktører ikke vil udløse en bøde.

Derfor har politiet besluttet at indføre stikprøvekontroller. Her vil politiet se nærmere på, om der har været tale om en udrykningskørsel.

Stikprøvekontrollen skal omfatte et bredt udsnit af beredskabsaktørerne og forskellige hastighedsovertrædelser.

Indtil videre gælder løsningen ikke politiet, men alene de øvrige beredskabsaktører som eksempelvis ambulancer, brandvæsen og akutlæge.

Det skyldes, at der i forhold til politiets udrykningskørsel er behov for at gennemføre en ændring af retsplejeloven, før den nye løsning også vil kunne gælde for politiet.

