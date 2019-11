Bandemedlemmerne udnyttede den manglende sikkerhed på en psykiatrisk afdeling til at befri bandelederen Hemin Dilshad Saleh. Befrielsesaktionen kunne aldrig være foregået i et fængsel.

Personalet dækkede op til kaffe og kage. Bandelederen havde booket et besøg, og da hans ven ankom, havde han selv kagen med.

Hvad personalet ikke vidste var, at kagen indeholdt to skarpladte skydevåben. Pistolerne blev anvendt til at true personalet, og for at understrege alvoren blev der affyret et skud ned i gulvet.

Befrielsesaktionen tog ganske kort tid, og herefter forsvandt bandelederen og hans befriere. To personer er onsdag blevet anholdt i sagen, men Hemin Dilshad Saleh er stadig på fri fod.

Hemin Dilshad Saleh er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.Ser man manden, eller har man oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på 1-1-4, og ikke selv forsøge at tage kontakt med ham.Kilde: Politiet. Foto: Foto: Sydsjællands- og Lollland Falsters Politi

Fangeflugten skete på afsnit SL10, som er et lukket retspsykiatrisk sengeafsnit for personer med dom til anbringelse eller til behandling. Der er også patienter med misbrug og personer, der som Hemin Dilshad Saleh skal mentalobserveres.

Den 24-årige bandeleder blev anholdt i oktober efter at have været efterlyst i et år. Han havde ifølge B.T.s oplysninger opholdt sig på SL10 i en uge.

Og der er sikkerheden ikke nær så skrap som i et lukket fængsel eller arresthus, fortæller Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet.

»Det er forbudt at tage nogen former for levnedsmidler med ind i fængslet, og derfor er det heller ikke muligt at tage en kage med ind. Alle besøgende - herunder også personalet - skal igennem en kropscanner,« siger han.

Der er massivt opbud med politi i Slagelse. Vis mere Der er massivt opbud med politi i Slagelse.

Region Sjælland ønsker ikke at oplyse, hvilke sikkherhedsforanstaltninger der er på afdeling SL10 og henviser til, at det er domstolene, der fastsætter de retslige foranstaltninger og restriktioner i forhold til den enkelte patient, herunder om der skal være besøgs- og brevkontrol.

Regionsformand Heino Knudsen (S) siger til B.T., at han er rystet over befrielsesaktionen, og at han vil tage sagen op med Justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Kriminelle bandemedlemmer skal være i et fængsel og ikke på et hospital. De udgør for stor en sikkerhedsrisiko for personalet og for de patienter, der er i behandling,« siger Heino Knudsen.

Hemin Dilshad Saleh anses for et toneangivende medlem af NNV-gruppen, der ligger i væbnet konflikt med banden Brothas.