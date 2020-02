En arrestordre fra Letland i sidste øjeblik har tvunget Rigsadvokaten i tænkeboks.

En planlagt udlevering af en lettisk statsborger til en straffesag i Sydafrika er igen blevet udsat af Rigsadvokaten.

Det oplyser advokat Henrik Stagetorn onsdag. Han repræsenterer Kristine Misane, der har været fængslet i mere end 14 måneder i Vestre Fængsel i København.

Hun frygter for sit liv, hvis hun sendes til et sydafrikansk fængsel, har hun sagt.

Sydafrika ønsker kvinden udleveret til en straffesag, som blandt andet drejer sig om, at hun har fjernet sin dengang treårige datter fra landet i strid med en retskendelse. Barnets far er sydafrikaner.

Det er tredje gang, at en udlevering udsættes. Tidligere har der været planer om en udlevering i november sidste år og 12. februar i år.

Senest var det aftalt med danske myndigheder, at sydafrikanske betjente på fredag skulle overtage den 46-årige kvinde. Men nu er udleveringen altså udsat.

Årsagen er, at Letland i sidste øjeblik - tirsdag - har udstedt en europæisk arrestordre på den 46-årige kvinde. Dermed har to lande bedt om at få Kristine Misane udleveret. Situationen har tvunget Rigsadvokaten til at tage endnu en tænkepause.

Fængslingen udløber torsdag. Københavns Byret skal afgøre, om frihedsberøvelsen af Misane skal fortsætte. To gange tidligere har en dommer løsladt hende, men i begge tilfælde har Østre Landsret omgjort kendelserne.

I Letland har sagen fået stor opmærksomhed. Flere gange i det langstrakte forløb har de lettiske myndigheder rettet appeller til Danmark.

Blandt andet har de lettiske myndigheder udtrykt bekymring for statsborgerens menneskerettigheder ved en anbringelse i et sydafrikansk fængsel.

Danske myndigheder har accepteret en garanti fra Sydafrika. I den hedder det, at Kristine Misane i givet fald kan sidde i en celle til 18 personer, hvor hun vil råde over 4,4 kvadratmeter. Fangerne vil være under opsyn, når de spiser og motionerer, fremgår det af en erklæring.

Domstolene har godkendt Rigsadvokatens oprindelige afgørelse om at sende kvinden til Sydafrika - også selv om det vil være et alvorligt indgreb i hendes familieliv.

/ritzau/