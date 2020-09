Det var, da en udlejer låste sig ind i sin lejers lejlighed, at han opdagede, at noget ikke helt var, som det skulle være i lejligheden.

Udlejeren havde ikke hørt fra sin lejer i et godt stykke tid, og derfor valgte udlejeren til sidst at få en låsesmed til at hjælpe ham ind i lejligheden. En lejlighed, der tilsyneladende var forvandlet til et skunklaboratorium.

Udlejeren kontaktede med det samme politiet, skriver Fyens.dk, og fortalte om skunklaboratoriet i en lejlighed i den gamle stationsbygning i Assens.

Fyns Politi kunne kort tid efter konstatere, at udlejeren havde helt ret. Både lejlighed og det tilhørende loftsrum var indrettet som et skunklaboratorium.

Hans Jørgen Larsen, som er vagtchef ved Fyns Politi, fortæller til Fyens.dk, at man både har fundet tørre og friske skunkplanter i lejligheden.

Mandag har fem-seks mand arbejdet på at slæbe skunken ud af lejligheden, siger vagtchefen.

Det er endnu ikke til at sige, om de personer, der boede på adressen, har noget direkte at gøre med, at der pludselig er blevet etableret et skunklaboratorium på adressen.

Dog fortæller vagtchefen til Fyens.dk, at der tilsyneladende er installeret nye strømtavler i boligen, og det kan tyde på, at personerne bag installationen har ønsket at føre lejlighedens strømforbrug uden om elmåleren.

Ingen er endnu anholdt i sagen, og den samlede mængde skunk er endnu ikke talt helt op.