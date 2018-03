Anklagemyndigheden kører sager om meldepligt på samlebånd, men det er formålsløst, mener forsvarere.

København. De afviste asylsøgere og kriminelle udviste på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland overtræder i stor stil deres meldepligt. Det skriver Jyllands-Posten.

Siden oprettelsen af centret for to år siden er der registreret 10.057 overtrædelser, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Udlændingene er ikke frihedsberøvede, men er pålagt at bo på centret og melde sig imellem tre og syv gange om ugen.

Nogle er aldrig dukket op, mens andre er væk i kortere eller længere perioder, så hver person kan tegne sig for et større antal af overtrædelserne.

I alt 243 personer er blevet sigtet for at overtræde meldepligten. Dertil kommer en række sigtelser for overtrædelse af opholdspligten.

Aktuelt bor der 189 udlændinge på udrejsecentret.

Anklagemyndigheden har dedikeret en senioranklager til udelukkende at beskæftige sig med sagerne om overtrædelse af opholds- og meldepligt.

Og ifølge Jyllands-Posten har Retten i Herning siden årsskiftet afsat én til to retsdage om ugen til denne sagstype.

Foreløbig har 63 udlændinge været i retten. Enkelte er frifundet eller sluppet med en advarsel, mens andre har fået bøder og korte fængselsstraffe. Men det er formålsløst, mener to forsvarere.

Udlændingene på Kærshovedgård har opbrugt deres muligheder for at få lovligt ophold i Danmark, og da de ikke får kontante ydelser, vil de typisk være ude af stand til at betale en bøde, forklarer forsvarsadvokat Kaare Kristensen.

Forsvarsadvokat Jakob Fastrup tror heller ikke, at bøder og fængsel får flere til at overholde deres pligt til at bo og melde sig på udrejsecentret - eller til ultimativt at rejse ud af landet.

Begge forsvarere siger, at de har haft klienter, der glædede sig over en fængselsdom, fordi de mente, at det var bedre end at sidde i det isoleret beliggende udrejsecenter.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) bruger gerne ressourcer på at retsforfølge udlændingene:

- De har intet at gøre i Danmark, men indtil vi kan få dem sendt ud, bliver vi nødt til at have hånd i hanke med, hvor de opholder sig, nemlig på Kærshovedgård.

- Gør de ikke det, straffer vi dem og sætter dem i fængsel, siger ministeren til Jyllands-Posten.

