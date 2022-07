Lyt til artiklen

En yngre mand kørte onsdag så farligt, at han forvoldt 'fare for liv eller førlighed'. Blandt andet for en cyklist.

Men det var ikke det eneste – for derudover blev han sigtet for ni andre ting.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Den opsigtsvækkende sag fik sin begyndelse i morgentimerne onsdag, hvor en patruljebil klokken 08.17 ville bringe en bil til standsning og kontrol på Chr. Richardts Vej i Vordingborg.

Men føreren af bilen – en 19-årig lokal mand – ville tilsyneladende ikke tale med ordensmagten.

I hvert fald stak han af fra stedet:

»Og under den efterfølgende eftersættelse var hans kørsel så farlig og uforsvarlig, at han forvoldt fare for liv eller førlighed – foruden ni (!) yderligere sigtelser,« lyder det i døgnrapporten.

I løbet af eftersættelsen var der ifølge politiet flere overskridelser af hastighedsgrænserne.

»Undervejs – på Skånningevej i Stensved – måtte en cyklist køre af vejen for ikke at blive ramt,« oplyses det.

Politijagten sluttede, da den 19-årige forulykkede i en forhave på Birkebakken i Stensved.

»Manden var ikke kommet til skade ved ulykken, og en narkometertest viste, at han var påvirket af kokain.«

Derudover havde han ikke noget kørekort.

Mandens bil blev derfor beslaglagt med henblik på konfiskation i henhold til reglerne om vanvidskørsel.

Ved et efterfølgende grundlovsforhør blev han varetægtsfængslet i 14 dage.