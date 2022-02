For ti år siden blev de to drabssigtede i Mia-sagen stoppet af vagter, da de udgav sig for at være civilklædte betjente.

»De havde politiskilte, håndjern i bæltet og en lille sort lommelygte, som alle betjente bærer. De havde også en øresnegl, der gik ned til en radio. De havde virkelig gjort noget ud af det.«

Sådan forklarer en af de vagter, der var med til at stoppe de to 36-årige mænd, der er sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, til B.T.

De to drabssigtede mænd var i 2012 henholdsvis 26 og 27 år, da de gik ind på festpladsen til Dana Cup i Hjørring. Her fester og hygger børn og unge sig, efter at de har spillet fodbold til den traditionsrige fodboldturnering, efter en lang dag på boldbanerne.

Mellem klokken 22 og 22.50 torsdag 26. juli blev vagterne ved festteltet mødt af to politibetjente klædt i civil.

»Vi visiterer alle de folk, der kommer ind i teltet, for spiritus, knive og våben. Her lægger vi mærke til, at der kommer to mænd hen til indgangen. De viser med det samme, at de har et politiskilt.«

»Vi tænker, at det er lidt mærkeligt, fordi politiet plejer at bruge udgangen til teltet som indgang. Vi fortalte til en af vores ledere, at vi havde mødt to civilbetjente.«

»Vores leder nævner det over for de uniformerede betjente, der også er på pladsen, og siger til dem, at det er dejligt, at de er her med to civilbetjente. Det undrede dem meget, for de havde ikke nogen civilbetjente den dag,« fortæller vagten, der ønsker at være anonym. B.T. er bekendt med mandens identitet.

Ifølge vagten var de to mænd kun i teltet i fem til ti minutter, inden de forsvandt.

Vagterne aftalte med politiet, at det var det bedste at gennemsøge området for mistænkelige genstande. Intet blev fundet på pladsen eller i festteltet. Men der blev lagt en plan for, hvad de skulle gøre, hvis de så de to falske betjente igen.

Det skete allerede sent fredag aften, da der pludselig kom en besked over vagtradioen.

Sådan ser et ægte politiskilt ud. Det, de to mænd havde lavet, var en smule mere blåligt i farven. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Sådan ser et ægte politiskilt ud. Det, de to mænd havde lavet, var en smule mere blåligt i farven. Foto: BENT MIDSTRUP

»Nogle vagter så dem. Det blev vores leder gjort opmærksom på. Han tog kontakt til dem og spurgte, om de kunne hjælpe ham med noget. Men der gik ikke lang tid, før de lugtede lunten.«

»Lige pludselig stak de af. De løb over nogle græsarealer, der ligger bag pladsen. Men vi fik løbet den ene op halvanden til to kilometer væk fra pladsen. Da den anden så det, lagde han sig ned og gav op. Kort tid efter kom politiet og anholdt dem,« forklarer vagten.

Ifølge dombogen i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, sad de to mænd på anklagebænken i retten i Hjørring 22. maj 2013. Forinden var sagen blevet omtalt i de lokale medier, og 'Station 2' viste billeder af de særdeles veludførte politiskilte, som de to nu drabssigtede mænd havde lavet.

Det fremgår af dommen, at de to mænd blev kendt skyldige, da de erkendte sig skyldige efter straffelovens paragraf 131. De slap for straf, hvis de overholdt en række betingelser fremsat af dommeren. Her måtte de ikke begå ny kriminalitet i et år.

De to 36-årige barndomskammerater nægter sig skyldige i drabet i den aktuelle sag. Den ene blev løsladt torsdag 10. februar, den anden blev varetægtsfængslet i fire uger.

B.T. har tidligere afsløret, at den ene af de to mænd blev dømt for hele syv forhold, hvor han filmede og belurede flere forskellige kvinder.

Ligeledes har B.T. tidligere beskrevet, at den anden 36-årige mand, der sidder varetægtsfængslet, i 2010 blev dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil og blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, da han efterlod sæd på hendes rude.

Den varetægtsfængslede mand sidder foreløbig fængslet indtil 10. marts.