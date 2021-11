Måske bankede det også på din dør søndag?

Dansk Flygtningehjælps indsamlere var nemlig på gaden for at samle penge ind til landsindsamlingen. Men det foregik tilsyneladende ikke alt sammen på lovlig vis.

Østjyllands Politi fik nemlig to anmeldelser om indsamlere, der ikke umiddelbart havde ID på sig, og som ikke havde forstået, at indsamlingen i år var kontantfri, så man kun kunne donere via MobilePay og sms.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

En 79-årig mand fra Højbjerg fortalte, at han omkring klokken 14.30 blev kontaktet af en mand, som havde et skilt med teksten Dansk Flygtningehjælp, og som stak hånden frem for at bede om kontanter.

Det afviste manden dog.



Omkring klokken 13.00 i Hammel ringede en kvinde på døren hos en 82-årig kvinde. Kvinden ved døren fortalte, at hun samlede ind til Dansk Flygtningehjælp, og den 82-årige lagde en pengeseddel i en stofpose, som kvinden rakte frem.

Senere blev den 82-årige dog mistænksom og kontaktede politiet.

Der var altså falske indsamlere på spil, der formentlig forsøgte at få pengene ned i egen lomme.