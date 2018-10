Flere store investeringsbanker er rodet ind i sagen om udbytteskat, hvor Skat fra 2012-2015 fejlagtigt udbetalte 12,7 milliarder kroner i refusion til udenlandske rigmænd, skriver DR.

En liste fra Kammeradvokaten, som DR er i besiddelse af, viser, at 12 banker og finansselskabet har været involveret i formodet svindel mod Danmark.

Svindlen er foregået ved at udstede ejerbeviser - Credit Advices.

Ejerbeviserne har været vedlagt som dokumentation for, at udenlandske pensionskasser og selskaber havde krav på refusion af udbytteskat.

En udbytteskat som selskaberne ifølge danske myndigheder aldrig havde betalt.

Den franske bank BNP Paribas, den sydafrikanske investeringsbank Investec og det amerikanske handelsselskab ED&F Man er nogle af navnene, som listen tæller, skriver DR.

Den britiske finansmand Sanjay Shah er den formodede hovedperson bag milliardsvindlen mod den danske statskasse. Han er også en nøgleperson i det internationale netværk af finansfolk og storbanker.

Sanjay Shah står som ejer af fire af selskaberne på Kammeradvokatens liste, skriver DR. Det tyder på, at han gennem dem tegner sig for formodet svindel for ni milliarder kroner, skriver DR.

Fagdirektør hos Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen vil ikke kommentere oplysningerne om de konkrete finansselskaber.

- Det er et kompliceret setup, hvor internationale kriminelle desværre dygtigt har benyttet sig af it-mæssige færdigheder til at kunne lave det her nummer blandt andet mod den danske stat, siger han til DR.

ED&F Mans formodede svindel mod Danmark er foregået via et datterselskab. Men selskabet afviser over for DR at have handlet forkert.

- Da dette spørgsmål er genstand for en juridisk proces, er vi ikke i stand til at fremsætte yderligere bemærkninger på dette tidspunkt, skriver selskabet i et skriftligt svar til DR og fortsætter:

- Vi vil dog understrege, at ED&F Man Capital Markets ikke er sagsøgt for svigagtige forhold, og vi mener, at ED&F Man Capital Partners er blevet utilsigtet trukket ind i et vidtrækkende krav fra de danske skattemyndigheder.

Investec og BNP Paribas har afvist at kommentere på oplysningerne i den danske sag.

/ritzau/