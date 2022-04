Bander i Los Angeles i USA har fundet en ny plyndringsmetode, der bliver kaldt yderst aggressiv.

Det er konklusionen fra en taskforce i Los Angeles Police Department, der har undersøgt metoden, som har fundet sted i byen.

Den nye metode, banderne bruger, er, at de sidder på lur. Når de så udser sig et offer, springer de frem og gør, hvad der skal til for at røve dem. Det skriver det amerikanske medie SFGATE.

»Det efterlader ingen chance eller mulighed for ofrene. De løber bare hen til folk og angriber dem, uanset om det er at stikke en pistol i deres ansigt eller slå dem,« siger Jonathan Tippet fra Los Angeles Police Department, der står i spidsen for undersøgelsen, og tilføjer:

»I mine 34 år i jobbet har jeg aldrig set noget lignende.«

Mindst 17 bander bruger den nye aggressive metode, og der har været 165 af denne type røverier i 2021.

I år har der været 56 - herunder flere røverier i weekenden, skriver mediet.

Gennem overvågningskameraer har politiet identificeret banderne og deres fremgangsmåde.

Ofte har bandemedlemmerne holdt til i biler, hvor de har spejdet efter ofre foran dyre butikker, hoteller, restauranter eller natklubber.

Los Angeles Police Department oplyser, at bandemedlemmerne ofte går efter ure, diamanter og håndtasker, som de efterfølgende kan sælge videre på det sorte marked.

Politiet i Los Angeles har fokuseret deres arbejde på denne nye type af røveri, men de slår også hårdt ned på de personer, der vælger at købe de stjålne ting.

Man bliver en del af kriminaliteten, hvis man vælger at købe ting på det sorte marked, fastslår Los Angeles Police Department.