Sent onsdag aften skete der et knivstikkeri ved en bus på Nørrebro Station. En 32-årig mand er død.

En 32-årig udenlandsk mand er død efter et knivstikkeri på Nørrebro Station i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mandens pårørende er ikke underrettet. Hans nationalitet er heller ikke fastlagt med sikkerhed.

Knivstikkeriet fandt sted sent onsdag aften i og omkring en bus, skriver politiet.

Klokken 23.46 blev der anmeldt et slagsmål mellem to personer. Da politiet nåede frem til Nørrebro Station, fandt politiet den 32-årige, som var blevet ramt af knivstik.

Han blev kørt på hospitalet, hvor han senere afgik ved døden.

Nicklas Poulsen, som er central efterforskningsleder i Københavns Politi, oplyste tidligt torsdag morgen til Ritzau, at knivstikkeriet skete der, hvor bus 5C holder.

- Der opstår noget tumult, og der er en mand, der bliver knivstukket, sagde han.

Han fortalte også, at politiet kun mener, at der har været to personer involveret.

Umiddelbart mener politiet ikke, at drabet har relation til bandemiljøet, men der er iværksat en bred efterforskning af sagen.

Københavns Politi har natten igennem undersøgt på gerningssteder, og man har også talt med flere vidner.

Ingen er anholdt i sagen. Derfor opfordrer Københavns Politi til, at man henvender sig, hvis man har oplysninger, som kunne være relevante for sagen.

Man kan kontakte politiet på telefonnummeret 114.

/ritzau/