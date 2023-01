Lyt til artiklen

Det var ikke kun jagten på en 34-årig mand, der var udeblevet fra afsoning, som endte med at blive interessant.

For da politiet søndag mødte op på en adresse i Odsherred for at anholde den 34-årige, gjorde de et helt andet og noget tilfældigt fund.

I første omgang kunne politiet ikke finde den eftersøgte mand på adressen – kun de øvrige beboere.

Betjentene mistænkte dog, at den eftersøgte opholdt sig på adressen, så de ransagede huset efter ham.

Her fandt de, udover den eftersøgte, et skunklaboratorium på husets loftrum. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Rummet var indrettet med flere drivhuse til dyrkning af hampplanter, som var indrettet med lys, udluftning og udstyr til måling af luftfugtighed. Herefter blev en patrulje med narkohunde tilkaldt til at afsøge ejendommen.

Der blev i alt fundet 28 hampplanter, der omregnes til 798 gram skunk.

Ud over den 34-årige mand blev en 38-årig mand og en 62-årig kvinde anholdt på stedet. De blev alle sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, ligesom laboratorieudstyret blev beslaglagt.

Politiet fandt desuden en del ældre våben, som nu skal undersøges nærmere for at afklare, om der er tale om lovlig besiddelse.

Den 38-årige og den 62-årige blev løsladt efter afhøringerne, mens den 34-årige blev overdraget til Kriminalforsorgen til afsoning i den sag, han var eftersøgt til.