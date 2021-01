To britiske statsborgere er blevet tiltalt for at have svindlet den danske stat for mere en ni milliarder kroner.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse torsdag morgen.

SØIK har tiltalt de to britiske statsborgere for i et nøje planlagt svindelnummer at have fået udbetalt mere end ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat fra den danske statskasse.

Efterforskningen mod andre mistænkte i flere forskellige spor af udbyttesagen fortsætter, skriver anklagemyndigheden.

Sagen er kendt som udbyttesagen, og er en af danmarkshistoriens største svindelsager.

Torsdag blev der så rejst tiltale for groft bedrageri mod den formodede hovedmand og hans formodede håndlanger i et af udbyttesagens hovedspor.

De to mænd mistænkes begge for at have svindlet den danske stat for mere end ni milliarder kroner.

Der er tale om en britisk statsborger, der er bosat i Dubai samt en britisk statsborger, der er bosat i Storbritannien.

Det oplyser Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har stået for den omfattende efterforskning af sagen.

»Der er tale om ekstremt alvorlig og meget omfattende kriminalitet begået mod den danske stat, og vi mener, at de to tiltalte har begået et kynisk og nøje planlagt bedrageri, hvor de har svindlet sig til mere end ni milliarder kroner fra den danske statskasse,« udtaler han i pressemeddelelsen og fortsætter:

»På baggrund af en særdeles omfattende og kompleks efterforskning har vi derfor i dag rejst tiltale for groft bedrageri og forsøg på bedrageri for i alt 9,6 milliarder kroner mod de to britiske statsborgere i et af hovedsporene i udbyttesagen,« siger Per Fiig.