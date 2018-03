Udbetaling Danmark advarer om store mængder fusk-mails

Udbetaling Danmark oplyser, at svindlere forsøger at udnytte folk ved at bruge virksomhedens navn.

Udbetaling Danmark skriver i en pressemeddelelse, at man modtager "ekstraordinært" mange henvendelser om svindel-mails, der forsøger at lokke fortrolige oplysninger ud af folk.

Det sker under dække af at være mails fra Udbetaling Danmark, der beder folk om at oprette en ny konto for at modtage beløb.

Mailene kommer ikke fra Udbetaling Danmark.

»Udbetaling Danmark skriver kun uopfordret til borgerne med Digital Post og eBoks, så hvis man har modtaget en uventet e-mail fra os ad andre kanaler, kan man være sikker på, at den er falsk,« forklarer vicedirektør Pia Dyhr, Udbetaling Danmark.

Hun opfordrer alle, der modtager den slags mails, til at slette dem.

/ritzau/