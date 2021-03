26-årig mand var i livsfare, da han natten til lørdag blev stukket i brystet med en kniv. To kræves fængslet.

En fest i den lille by Skivum sydvest for Aalborg endte blodigt natten til lørdag, da to mænd blev stukket ned med kniv.

Knivstikkeriet fandt sted foran en beboelse på Mosbækvej kort før klokken tre.

- Der har været noget festligt lag, og på et tidspunkt ankommer en gruppe mænd. Det ender i skænderi, og to personer bliver stukket med kniv, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.

De to mænd, der blev stukket, var begge med til festen, mens gerningsmanden eller -mændene var blandt de nytilkomne.

En 25-årig mand blev stukket i armen, mens en 26-årig mand var i livsfare, da han blev stukket i brystet.

- Men vi har siden fra sygehuset fået at vide, at hans tilstand er stabil, siger Mikkel Brügmann.

Den kniv, der blev brugt, blev ifølge det regionale medie nordjyske.dk opsnuset af en politihund i nærheden af huset.

Senere på natten anholdt politiet en 21-årig mand.

- Og til morgen henvendte en 23-årig mand, som vi ledte efter, sig på politigården i Aalborg, fortæller politikommissæren lørdag formiddag.

Han vil ikke udelukke, at der sker flere anholdelser i sagen.

- Nu skal vi have fastlagt, hvad der er sket, og jeg kan ikke afvise, at der er flere, som skal anholdes.

De to mænd, der allerede er anholdt, er sigtet for grov vold. De fremstilles lørdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

/ritzau/