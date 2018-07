Flere danskere modtager fortsat mails, der forlanger høje beløb i betaling, hvis ikke en intim hjemmevideo skal deles med venner og bekendte. Tidligere på ugen var Nordsjællands Politi ude for at advare mod den ubehagelige trend, og nu oplyser også Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, at man får flere anmeldelser om lignende mails.

Flere anmeldeler om, at man har modtaget en mail, hvori der står, at der skal betales 3000 dollars i Bitcoins, ellers bliver en intim hjemmevideo med dem i hovedrollen delt til venner og bekendte. Den mail kan blot ignoreres. Læs næste Tweet. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 21, 2018

Nordsjællands Politi oplyste tidligere på ugen, at politikredsen begyndte at få mange henvendelser om de ubehagelige mails fredag den 13. juli, og siden valgte man så at gå ud for at advare befolkningen.

»I ét tilfælde skulle anmelder betale 2.900 amerikanske dollars til en bitcoin-konto. Men anmelderen var ikke sikker på, at der fandtes en sexvideo, og anmelderens password, der stod i mailen, var meget gammelt,« oplyste presseafdelingen hos Nordsjællands Politi tidligere på ugen til B.T.

Hos Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds lyder anmeldelserne på det samme.

»Det er helt det samme, det er den samme ordlyd, og det er noget, der ligner lidt noget afpresning. Vi går ud med det for at berolige folk og sige, det skal I ikke tage alvorligt,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ole Hald.

Han formoder, at denne type mails er spredt så landsdækkende, at det bliver en national politiopgave at se på sagen og forhåbentlig få de ubehagelige mails stoppet.

»Det er noget, der rammer flere politikredse, så jeg vil umiddelbart mene, at man nationalt kigger på det her, og hvordan man får det stoppet. Men i første omgang handler det om, at borgeren får det slettet og ikke videregiver oplysninger. Det er som med meget andet, vi skal være skeptiske, når vi kigger i vores indbakke,« siger vagtchefen.

Han henviser desuden til de retningslinjer, som Nordsjællands Politi tidligere har udsendt om, hvordan man forholder sig, hvis man modtager den pågældende mail. Dem kan du se herunder.