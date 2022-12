Lyt til artiklen

Fire piger i alderen 11-13 år fik sig noget af en ubehagelig overraskelse, da de søndag var i Grenaa Svømmehal.

Her havde en 51-årig mandlig badegæst nemlig »siddet i et varmtvandsbassin og onaneret med sin penis fremme under vandet, mens han kiggede på dem«.

Sådan skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det var en ansat i svømmehallen, der kontaktede politiet klokken 12, efter pigerne have slået alarm om hændelsen.

Pigerne havde fortalt deres forældre om episoden, hvorefter personalet i svømmehallen havde fået besked og havde ringet efter politiet.

Men manden var gået fra stedet, da politiet kom frem.

Heldigvis kunne nogle medarbejdere i svømmehallen genkende manden, og derfor fandt politiet hurtigt frem til ham og kørte til hans bopæl i Grenaa.

Her blev han anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.