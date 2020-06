»En ubehagelig slagsbror« og »sådan en, der altid er på udkig efter ballade«.

Det er ikke rosende vendinger, der bliver brugt, når en række anonyme kilder beskriver 25-årige M, der er sigtet i sagen om det brutale drab i Nordskoven på Bornholm natten til tirsdag.

Her dræbte M sammen med sin bror, ifølge sigtelsen mod ham, en 28-årig mand, der blev slået med en granrafte og med flasker, ligesom han skulle være blevet stukket med kniv og fået trykket et knæ ned mod halsen.

Men hvem er de to sigtede? Hvordan kendte de offeret? Og hvorfor bliver der på de sociale medier spekuleret i et racistisk motiv?

Gennem en række kilder, der kendte offeret og kender de sigtede, kan B.T. nu tegne et billede af sagens omstændigheder.

Vi ved, at det uhyggelige drab fandt sted natten til tirsdag, da de to brødre inviterede deres 28-årige ven hen til et par øl ved en shelterplads i Nordskoven på Bornholm.

Den 28-årige mand, der er af både dansk og tanzaniansk oprindelse, bor normalt på Sjælland, men var på besøg på hjemstavnsøen Bornholm.

Han ankom til shelterpladsen cirka 00.30, og hvad der så helt præcist har udspillet sig mellem dette tidspunkt og klokken 6.11, hvor han blev fundet død, ved vi ikke endnu.

Vi ved dog, at et brødrepar – en på 23 år og en på 25 år – dagen efter blev anholdt, og at storebroderen siden er blevet beskrevet massivt på de sociale medier og diverse hjemmesider.

Et kig på hans Facebook-side viser nemlig, at coverbilledet er udsmykket med ordene 'White Lives Matter', og at han imiterer islamkritiske Rasmus Paludans og hans kampråb 'v for sejr' på et andet billede.

De kilder, som B.T. har talt med, bekræfter, at M's holdninger til udlændinge er ganske kendte på Bornholm.

Kilderne beskriver, at han tit har udtrykt sig i racistiske vendinger, og at han desuden også har et hagekors tatoveret på det ene ben.

Foruden holdningen til andre etniciteter fremhæver kilderne den 25-årige mands voldsomme temperament.

De beskriver, at 'alle, der har været i byen', ved, at M – ligesom sin bror – næsten altid er påvirket af hårde stoffer, og at han ofte søger ballade og slagsmål, når han bevæger sig rundt i Rønnes natteliv.

»Han er bare ubehagelig. Virkelig ubehagelig og aggressiv,« siger en anonym kilde.

Én anden beskriver ham som »mafiabossen«, der styrer de kliker, han er en del af, og som derfor også tager konflikterne med en konfrontatorisk stil.

Men hvad med M's forhold til det 28-årige offer?

Ifølge kilderne var de to venner og talte godt sammen, når de en sjælden gang imellem så hinanden.

Så trænger endnu et spørgsmål sig på: Hvorfor dræber man sin ven på så brutal vis?

Politi ved shelterplads i Nordskoven ved Haslevej i Rønne, på Bornholm, tirsdag den 23. juni 2020.

Det ved vi ikke endnu – og kommer måske aldrig til – men på de sociale medier har mange allerede stemplet mordet som en racistisk motiveret handling.

Bornholms Politi afviste dog torsdag, at efterforskninger peger i retningen af et racemord, og det er det samme billede, som B.T. får af de forskellige kilder.

De vil ikke afvise, at storebroderens raceholdninger kan have haft en effekt, men fortæller, at politiet, alle omkring offeret og de sigtede ved, at der var et andet, tungtvejende motiv mandag aften:

En personlig uoverensstemmelse mellem brødrene og offeret.

B.T. vil ikke gå i detaljer, men kilderne beskriver i store træk, at de to brødre var utilfredse med offerets adfærd i en specifik situation, og at de derfor inviterede ham ud til en øl for 'at ordne situationen'.

Herefter ved ingen, hvad der er sket, andet end at den 28-årige mand på brutal vis blev dræbt.

Fredag eftermiddag gik Bornholms Politis chefanklager, Benthe Pedersen Lund, ud og understregede det, som B.T.s kilder også fortæller i forhold til spekulationen om et racistisk motiv.

»Som vi ser det, er det et helt andet motiv. Det er en personlig relation,« sagde chefanklageren til Bornholms Tidende.

Drabet har efterladt bornholmerne chokerede, og i disse dage mindes mange mennesker offeret, der ifølge kilderne kun skabte glæde omkring sig.

Han beskrives som en humoristisk og livsglad mand, der var flink mod alle, og som aldrig søgte konflikter eller forsøgte at skabe problemer.

En god ven, der blev taget fra dem alt, alt for tidligt.