Hvad der ellers skulle have været en almindelig aften efter et møde i byrådet, fik voldsom afslutning for byrådsmedlem Mehmet Zeki Dogru i Greve Kommune.

For efter byrådsmødet blev han overfaldet af en fremmed mand foran Rådhusets personaleindgang for øjnene en kollega fra SF og hendes datter.

Det fortæller han til TV 2 Kosmopol og beskriver også overfaldet på sin Facebook-profil.

'Gerningsmanden spurgte mig, om jeg var ham fra kommunen. Da jeg svarede ja, blev jeg beordret til at åbne indgangsdøren til Rådhuset, så han kunne komme ind og smadre det hele,' skriver Mehmet Zeki Dogru i sit Facebook-opslag.

Til TV 2 Kosmopol fortæller byrådsmedlemmet for Enhedslisten, at den pågældende gerningsmand tog hårdt fat i arm og hals, hvorefter han mærkede en hånd på sin ryg.

På Facebook beskriver Mehmet Zeki Dogru, at han formåede at vriste sig fri, og gerningsmanden sendte en trussel mod politikeren.

'Efter jeg kom fri fra gerningsmanden, blev jeg truede med, at han en dag ville fange mig alene,' skriver Mehmet Zeki Dogru.

I sit opslag på Facebook oplyser Mehmet Zeki Dogru, at overfaldet nu er meldt til politiet, hvilket Midt- og Vestsjælland bekræfter til B.T.

Han afslutter sit opslag med at takke administrationen i Greve Kommune for deres håndtering af den ubehagelige oplevelse og fortæller, at han efter omstændighederne har det godt.