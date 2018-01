Den drabssigtede Peter Madsen havde en drøm om at begå en perfekt forbrydelse og blive jagtet af udrykningskøretøjer.

Det fortæller hans tidligere ubådskollega gennem knap 10 år, Steen Lorck, i programmet Station 2, der bliver sendt torsdag, skriver tv2.dk.

Steen Lorck er orlogskaptajn og har blandt andet sejlet med Søværnets ubåde. Efter han mødte Peter Madsen, fik han af ham titlen 'fartøjschef' på ubåden Nautilus og blev i daglig tale kaldt 'kaptajn', men en dag sagde Peter Madsen noget, hans tidligere ubådskollega nu føler behov for at fortælle.

»På et tidspunkt nævner han for mig, at han havde drømt om at begå den perfekte forbrydelse, og at han godt kunne tænke sig, at udrykningskøretøjer og helikoptere jagtede ham,« siger Steen Lorcke i programmet og tilføjer, at han dengang ikke vidste, hvordan han skulle reagere - eller om udtalelsen overhovedet var ment i alvor.

Men det er der således noget, der peger i retningen af, at den var. For i et interview med Søndagsavisen 11. december 2014 forklarede Peter Madsen ligeledes, at han »håbede« på sigt at få en kriminel løbebane.

»Jeg vil gerne i al hemmelighed bygge en kæmpestor brintballon og flyve ind over København i den, mens et hav af politibiler jagter mig nede på jorden. Ballonen vil jeg lande mellem de to spir på Roskilde Domkirke, mens politiet står klar til at fange mig. Jeg ved ikke, om det bliver lige præcis det, jeg kommer til at gøre, men jeg vil gerne lave en happening af gigantiske dimensioner,« sagde han.

Madsen aflyste aftale

I programmet fortæller Steen Lorcke desuden, at han skulle have sejlet med Peter Madsen til Bornholm den 11. august, men at han fik en sms om, at turen var aflyst. Den sms fik han kort tid inden, at Peter Madsen sejlede ud i ubåden med Kim Wall.

Peter Madsen er blandt andet tiltalt for særligt seksuelt overgreb på den svenske journalist Kim Wall, drab på hende straks efter og dernæst usømmelig omgang med liget ved at partere hendes krop og smide ligdelene i havet.

Af det anklageskrift som offentligheden fik indsigt i tidligere på ugen fremgår det også, at Peter Madsen ifølge anklagemyndigheden planlagde drabet på Kim Wall på forhånd, blandt andet ved at medbringe "sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, stropper, strips og rør". Herefter blev hun ifølge tiltalen bundet "ved hovedet, på arme og ben", inden han mishandlede hende "ved at slå hende, stak og snittede i hende og dræbte hende", som det er formuleret i anklageskriftet.

Peter Madsen nægter sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men har erkendt at have parteret Kim Walls lig, efter at hun ifølge hans forklaring døde ved et uheld i ubåden.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Peter Madsens forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.