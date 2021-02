Politiet delte bøder ud på stribe, da cirka 100 biler samledes uanmeldt i Aarhus midtby lørdag aften.

Færdselspolitiet havde travlt med at udskrive bøder i Aarhus lørdag aften, hvor cirka 100 biler samledes i en uanmeldt demonstration.

I løbet af aftenen rejste politiet 153 sigtelser mod deltagerne i demonstrationen - primært for færdselsovertrædelser.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet var forberedt på, at der var planlagt en form for happening og var derfor klar med både almindelige patruljer og færdselspatruljer i området omkring rådhuset i Aarhus.

Arrangementet var dog ikke varslet hos politiet og betragtes derfor som en uanmeldt demonstration.

Det er bevægelsen Cars & Coffee, der står bag demonstrationen. Cars & Coffee er ifølge sin hjemmeside en global bevægelse, der arrangerer biltræf.

Gruppens Aarhus-afdeling beskriver sig selv på sin Facebook-side, som "en stor samling af biltosser".

De cirka 100 biler kørte ind til Aarhus midtby lørdag ved 19.30-tiden. For at undgå, at den øvrige trafik gik i stå, spærrede politiet flere veje af, så demonstranterne ikke kunne køre i ring og blokere for trafikken.

Bilisterne kørte herefter til Ingerslevs Boulevard, hvor de cirkulerede i længere tid uden at være til større gene for andre trafikanter, skriver politiet.

Ved 22.30-tiden havde bilerne forladt Aarhus centrum igen.

Blandt de 153 sigtelser skyldtes 42 sigtelser for høj fart, 27 sigtelser handlede om manglende eller forkert lygteføring, og 13 sigtelser skyldtes unødig røg eller støj fra bilerne.

Af andre overtrædelser kan nævnes, at ni biler ifølge politiet kørte over for rødt, fire bilister brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen, og tre biler kørte uden nummerplade.

/ritzau/